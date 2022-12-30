Кримські татари Туреччини готові долучитися до відбудови Криму після деокупації, - Ташева

Реінтеграція Криму вимагатиме більших зусиль і часу, ніж на інших територіях України.

Кримські татари, які проживають у Туреччині, готові активно долучитися до відбудови Криму після його деокупації. Це стосується і тих, чиї предки емігрували десятки й більше років тому.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на постійного представника президента України в Криму Тамілу Ташеву.

“Кримськотатарська діаспора в Туреччині, зокрема ті, хто в цій країні проживає дуже давно, готові активно долучитися до відбудови півострова. Важливо, що вони ідентифікують себе як кримських татар. Звичайно, що не всі вони активно візьмуться та поїдуть в Крим. Але, як у мене склалося враження, найактивніші та найбільш інтегровані в Україну, готові будуть їхати та відбудовувати”, - розповіла Ташева.

Вона наголосила, що питання повернення громадян після вимушеної міграції є актуальним для України в цілому, оскільки після 24 лютого багато громадян її залишили. А з Криму люди почали виїжджати ще раніше - з 2014 року, тому реінтеграція вимагатиме більших зусиль і часу.

Нагадаємо, після оголошення Росією мобілізації, в тому числі і на території окупованого Криму, з півострову до Туреччини виїхали близько тисячі кримських татар.