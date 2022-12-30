Резервну лінію електропередач до ЗАЕС було відключено через пошкодження від обстрілу, - МАГАТЕ

Через пошкодження внаслідок обстрілу прийшлось відключити резервну лінію електропередач напругою 330 кВ до ЗАЕС.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Група експертів МАГАТЕ, яка присутня на ЗАЕС, повідомила, що вчора о 21:35 її підключення до резервної лінії 330 кВ “Феросплавна-1” було втрачено внаслідок пошкодження на іншому березі Дніпра.

Наразі масштаб пошкоджень невідомий, але роботи з ремонту лінії вже тривають.

Як заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, цей інцидент підкреслив нестабільність поставок електроенергії з мережі.

Також експерти МАГАТЕ повідомили, що сьогодні вони чули гучні вибухи, які лунали, ймовірно, з відстані кількох сотень метрів від ЗАЕС, в районі водного каналу, що з'єднує Запорізьку ТЕЦ з Дніпром.

В МАГАТЕ нагадали, що ЗАЕС, усі шість реакторів якої зупинені, продовжує отримувати зовнішню електроенергію для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки від зовнішньої лінії електропередачі 750 кВ. Наразі залишилась одна така лінія з чотирьох, що були раніше.

Нагадаємо, окупаційний енергетичний оператор "Росатом" проводить впровадження власної моніторингової системи на території захопленої Запорізької атомної електростанції.

Як раніше повідомлялось, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся в Москві з гендиректором “Росатому” Олексієм Ліхачовим, і запропонував створення охоронної зони на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.