Окупанти демонтували в Маріуполі 50 багатоповерхівок, - Андрющенко

Окупанти у Маріуполі на Донеччині демонтують багатоповерхівки. Вже демонтовано півсотні таких будинків.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

Він зазначив, що у демонтованих 50 багатоповерхівках було, щонайменше, 2500 квартир.

Водночас окупанти звітують про будівництво, яке начебто йде у Маріуполі.

“За офіційними даними окупанти будують 22 будинка на на 1520 квартири”, - написав Андрющенко.

Як раніше повідомлялось, мешканці окупованого росіянами Маріуполя виїжджають з міста, рятуючись від холоду.