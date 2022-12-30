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Окупанти демонтували в Маріуполі 50 багатоповерхівок, - Андрющенко

Росіяни звітують про будівництво нового житла, а насправді руйнують існуюче.

Окупанти демонтували в Маріуполі 50 багатоповерхівок, - Андрющенко
Фото: Скріншот з відео

Окупанти у Маріуполі на Донеччині демонтують багатоповерхівки. Вже демонтовано півсотні таких будинків.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

Він зазначив, що у демонтованих 50 багатоповерхівках було, щонайменше, 2500 квартир. 

Водночас окупанти звітують про будівництво, яке начебто йде у Маріуполі.

“За офіційними даними окупанти будують 22 будинка на на 1520 квартири”, - написав Андрющенко.

Як раніше повідомлялось, мешканці окупованого росіянами Маріуполя виїжджають з міста, рятуючись від холоду. 

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