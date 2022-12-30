Зеленський обговорив із прем'єром Греції оборонну підтримку України

"Дістав запевнення про такий самий рівень підтримки в наступному. Намітили спільні заходи", - повідомив Президент.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Про це йдеться в повідомленні глави держави у соцмережах.

Зеленський висловив вдячність грецькому прем'єру за оборонну підтримку України.

"Дістав запевнення про такий самий рівень підтримки в наступному. Намітили спільні заходи", - зазначив Президент.

Нагадаємо, у Греції заявили, що можуть передати Україні комплекси протиповітряної оборони С-300, але це вдасться зробити за умови, якщо на грецькому острові Крит установлять комплекси Patriot.

Також країна закрила свій повітряний простір для польотів з Білорусі.