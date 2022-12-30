Немає сенсу зараз говорити з Путіним, бо дипломатія не вберегла від війни, - президент Естонії

При цьому Алар Каріс упевнений, що в якийсь момент сторони сядуть за стіл переговорів.

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що зараз не бачить причин зустрічатися з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє естонський національний телерадіомовник ERR.

"У мене немає причин говорити з Володимиром Путіним. У мене – як у представника маленької сусідньої країни. Ми бачили, що лідери більших держав робили різні спроби, і все це ні до чого не призвело. Дипломатія не вберегла нас від війни", - сказав президент Естонії.

При цьому президент Естонії упевнений, що в якийсь момент сторони таки сядуть за стіл переговорів – на рівні глав держав чи на іншому рівні.

Він вважає, що немає сенсу говорити Путіну про те, що думають з іншого боку кордону, бо він і так це знає.

Нагадаємо, 22 грудня уряд Естонії ухвалив рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги. З початку російського вторгнення Естонія вже передала Україні знаряддя і різне військове обладнання на суму понад 1 млрд євро.