Нетаньягу вступив на шостий термін на посаді прем’єра Ізраїлю

У четвер, 29 грудня, Біньямін Нетаньягу офіційно став прем'єр-міністром Ізраїлю на шостий термін.

Про це пише The times of Israel.

Зазначається, що Нетаньягу склав присягу і вступив на свій шостий термін на посаді прем'єра. Його попередник Яїр Лапід залишив пленум, не потиснувши йому руки. Решта нових міністрів зараз по черзі приймають присягу.

Серед пріоритетів нового уряду – припинення ядерної програми Ірану, розвиток державної інфраструктури і сполучення периферії з центром країни, а також відновлення внутрішньої безпеки та управління в Ізраїлі.

Нагадаємо, лідер партії "Лапід" Беньямін Нетаньягу сформував новий уряд Ізраїлю. Цей кабінет вважається найбільш правим за всю історію держави, до його складу увійшли пʼять партій.

12 листопада президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ офіційно вручив лідеру ізраїльської опозиційної партії "Лікуд" Біньяміну Нетаньягу мандат на формування уряду. Нетаньягу заручився рекомендаціями 64 членів парламенту від свого блоку, що дало йому явну більшість у 120-місному Кнесеті.

Вибори до Кнесету, що відбулися 1 листопада, – п’яті за останні три з половиною роки. У червні розпалася восьмипартійна коаліція на чолі з колишнім прем’єром Нафталі Беннетом. Вона проіснувала лише рік. Уряд Ізраїлю очолив голова зовнішньополітичного відомства Лапід.

У 2019 році Нетаньягу, який очолював уряд, звинуватили у хабарництві, шахрайстві та у зловживанні довірою. Усі обвинувачення він відкинув, але втратив посаду прем’єра. Після нього прем’єром став Беннет, а згодом – Лапід.

У червні 2021 року Лапід призначив склад уряду. У новому Кабміні вперше за 12 років не було представників політсили Нетаньягу.

На початку листопада партія Нетаньягу "Лікуд" перемогла на виборах.