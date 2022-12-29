Ультраправий уряд Нетаньягу складе сьогодні присягу

Новий прем'єр неодноразово обіцяв сприяти толерантності та прагнути до миру.

Новий ізраїльський уряд Біньяміна Нетаньягу, якого вже критикують вдома і за кордоном, складе присягу у четвер, 29 грудня.

Про це пише Reuters.

Альянс Нетаньягу із партіями “Релігійний сіонізм” і “Єврейська влада” викликав занепокоєння через їхню опозицію до палестинської державності та минулу агітацію деяких членів проти ізраїльської системи правосуддя, прав арабської меншини та ЛГБТ.

Відбиваючись від критики, Нетаньягу неодноразово обіцяв сприяти толерантності та прагнути до миру. “Ми створимо стабільний уряд на повний термін, який подбає про всіх громадян Ізраїлю”, – сказав новий прем’єр у середу.

Зазначимо, у плані урядової політики зазначено про прагнення до миру з усіма сусідами Ізраїлю. Водночас йдеться про “виключні та непорушні” національні права євреїв “на всій землі Ізраїлю”. “Термінологія, яка, очевидно, включала Західний берег і Східний Єрусалим – серед територій, де палестинці прагнуть створити державу”, – пише Reuters.

У дипломатичних колах Нетаньягу заявив, що сподівається на прорив у встановленні дипломатичних відносин із Саудівською Аравією, як він це зробив у 2020 році з іншими державами Перської затоки, які поділяють політику Ізраїлю щодо Ірану.

Окрім того, занепокоєння викликало призначення міністром поліції Ітамара Бен-Гвіра, поселенця із Західного берега, засудженого у 2007 році за підбурювання проти арабів та підтримку єврейського бойового угрупування, включеного до списків терористів Ізраїлю та США.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог, роль якого переважно церемоніальна, застеріг у неділю від потенційного порушення прав людини. Ізраїльські компанії, серед іншого, засудили заклики переглянути антидискримінаційний закон країни.

Нагадаємо, лідер партії "Лапід" Беньямін Нетаньягу сформував новий уряд Ізраїлю. Цей кабінет вважається найбільш правим за всю історію держави, до його складу увійшли пʼять партій.

Для Нетаньягу це вже шостий термін на посаді премʼєр-міністра.

12 листопада президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ офіційно вручив лідеру ізраїльської опозиційної партії "Лікуд" Біньяміну Нетаньягу мандат на формування уряду. Нетаньягу заручився рекомендаціями 64 членів парламенту від свого блоку, що дало йому явну більшість у 120-місному Кнесеті.

Вибори до Кнесету, що відбулися 1 листопада, – п’яті за останні три з половиною роки. У червні розпалася восьмипартійна коаліція на чолі з колишнім прем’єром Нафталі Беннетом. Вона проіснувала лише рік. Уряд Ізраїлю очолив голова зовнішньополітичного відомства Лапід.

У 2019 році Нетаньягу, який очолював уряд, звинуватили у хабарництві, шахрайстві та у зловживанні довірою. Усі обвинувачення він відкинув, але втратив посаду прем’єра. Після нього прем’єром став Беннет, а згодом – Лапід.

У червні 2021 року Лапід призначив склад уряду. У новому Кабміні вперше за 12 років не було представників політсили Нетаньягу.

На початку листопада партія Нетаньягу "Лікуд" перемогла на виборах. Президент України Володимир Зеленський вітав Нетаньягу з перемогою у телефонній розмові.