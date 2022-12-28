РФ і Китай провели спільні навчання ВМС

Росія і Китай провели навчання підводних човнів в Східно-Китайському морі.

Про це повідомляє Reuters.

Навчання під назвою «Морська взаємодія-2022» тривало 21-27 грудня в китайській провінції Чжецзян. Навчання включали захоплення ворожого підводного човна за допомогою глибинних бомб і артилерійського вогню. Кораблі двох країн за підтримки авіації спільно провели пошук підводного човна та здійснили залп реактивними глибинними бомбами.

З боку Росії участь у навчаннях приймали кораблі Тихоокеанського флоту.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив про поглиблення дружби, кооперації та добросусідських відносин із Росією та перетворення китайсько-російського "всеосяжного співробітництва" на більш "стійке і зріле".