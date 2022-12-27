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Австрія готується до можливого блекауту, - міністерка оборони

Для Путіна атаки хакерів на західні енергосистеми є засобом гібридної війни.

Австрія готується до можливого блекауту, - міністерка оборони
Фото: EPA/UPG

Уряд Австрії інтенсивно готується до можливого блекауту через дефіцит енергоносіїв і зростання цін на них.

Про це заявила міністр оборони Австрії Клаудія Таннер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

"Ймовірність відключення електроенергії в деяких частинах Європейського Союзу в найближчому майбутньому дуже висока. Питання не в тому, чи прийде блекаут, а в тому, коли він прийде. Ризик широкомасштабного відключення електроенергії знову значно збільшився внаслідок війни в Україні", - наголосила міністерка.

За її словами, для президента РФ Володимира Путіна атаки хакерів на західні енергосистеми є засобом гібридної війни.

"Ми не повинні вдавати, що це лише теорія. Ми повинні підготуватися до відключень електроенергії в Австрії та всій об'єднаній Європі", - підкреслила Таннер.

Нагадаємо, раніше канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що готовий підтримувати контакт із Путіним, якщо це допоможе завершити війну в Україні.

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