Вучич наказав привести армію Сербії в повну боєготовність – захищати сербів "де б вони не жили"

Рішення про приведення армії до найвищої готовності ухвалено на тлі заворушень на півночі Косова, де мешкає багато етнічних сербів.

Протестувальники тримають сербський прапор під час маршу підтримки сербського населення в Косово, Белград, Сербія, 12 грудня 202

Президент, головнокомандувач збройних сил Сербії Александар Вучич наказав привести армію та всі підрозділи МВС до найвищого рівня боєготовності. Про це повідомляє Radio Evropa e Lire – косовське бюро Радіо Свободи.

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич увечері 26 грудня заявив, що Вучич наказав "привести Збройні сили Сербії у найвищий рівень бойової готовності, тобто готовність до рівня застосування збройної сили". Він сказав, що посилення найвищого рівня дій сербської армії здійснюється для "захисту територіальної цілісності та суверенітету Сербії та захисту всіх громадян Сербії, запобігання тероризму та терору проти сербів, де б вони не жили".

Рішення про приведення армії до найвищої готовності ухвалено на тлі заворушень на півночі Косова, де мешкає багато етнічних сербів. Там триває суперечка через обовʼязкову перереєстрацію сербських номерних знаків на косовські.

"Немає причин для паніки, але є підстави для занепокоєння, тому що, здається, Сербія є єдиною зацікавленою стороною для переговорів, для політичної угоди, щоб зустрітися навіть тисячу разів, поки угода не буде знайдена", – заявив президент Сербії.

Вучич звинуватив "іншу сторону" в односторонніх кроках, "підвищуючи напруженість і постійно ведучи до подальшої ескалації ситуації, яка, на мій погляд, має чітку мету повної етнічної чистки Косово і Метохії".

Президент Сербії Вучич 26 грудня у соціальній мережі Instagram заявив, що "вживатиме всіх заходів для захисту сербського народу на півночі Косова".

"Ми робимо все можливе, щоб зберегти мир і стабільність. На жаль, вони не хотіли або не були зацікавлені нас слухати. Сьогодні навіть патріарху Порфирію заборонений в'їзд до Косово і Метохії, такого в історії не було", – сказав він.

18 днів поспіль дороги, що ведуть до прикордонних пунктів Яріньє та Берняк, які з'єднують Косово з Сербією, були заблоковані барикадами, спорудженими деякими місцевими сербами.

Серби звели барикади після арешту колишнього косовського поліцейського Деяна Пантіка, якого, за даними косовської влади, підозрюють в організації нападу на представників Центральної виборчої комісії на півночі.

Сербія в листопаді вже приводила армію до стану підвищеної боєготовності – на тлі цього ж конфлікту.

Ескалація ситуації триває з липня, коли серби протестували через рішення влади частково визнаної республіки перереєструвати з 1 серпня свої транспортні засоби та ідентифікаційні картки зі сербських на косовські.

У підсумку Косово вирішило відтермінувати рішення про перереєстрацію сербських знаків для авто.

Напруга між сторонами досягла такого рівня, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив готовність залучити миротворців блоку.

24 листопада Сербія і Косово за посередництва Євросоюзу досягли домовленості у питанні автомобільних номерних знаків.

9 грудня поліція частково визнаного Косова посилила присутність у муніципалітеті Північні Мітровиці, де більшість населення становлять серби. Глава Управління у справах Косово в уряді Сербії Петар Петкович заявив, що "поліція Косово не має права йти на північ" і що Сербія "розгляне можливість відправки 1000 своїх сил безпеки" в Косово.

Міністр внутрішніх справ Косова Джелал Свечла заявив, що рішення поліції збільшити свою присутність на півночі країни спрямоване на безпеку громадян.

11 грудня в Косово відбулися нові заворушення. Сербські протестувальники заблокували головні дороги після нічної перестрілки з поліцією.

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті попередив про те, що Росія розпалює напруженість між його країною та Сербією через те, що війна в Україні завмирає. Так політик оцінює те, що Белград зробив перший крок у розгортанні військ у регіоні.

26 грудня у північній частині Косова на тлі кількатижневого посилення напруги між владою та етнічними сербами відбулася стрілянина біля патруля і блокпостів НАТО.