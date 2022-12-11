У Косово відбулися нові зіткнення між етнічними сербами і поліцією

У Косово сербські протестувальники заблокували головні дороги після нічної перестрілки з поліцією. Стрілянина відбулася на тлі зростання напруження між владою і сербською меншиною, пише Reuters.

EULEX, місія Європейського Союзу, якій доручено патрулювати північне Косово, повідомила, що в суботу ввечері в одну з її броньованих машин була кинута світлошумова граната, але ніхто не постраждав.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики, попередив, що блок не терпітиме насильства проти членів своєї місії.

Він наголосив, що барикади мають бути ліквідовані групами косовських сербів.

Останні протести були викликані арештом колишнього офіцера поліції в суботу. Він брав участь у хвилі масових звільнень сербів зі служби минулого місяця після того, як Приштина заявила, що вимагатиме від сербів відмови від сербських номерних знаків, які були встановлені до війни в Косово 1998-99 років.

11 грудня вантажівки та інші великі автомобілі перекрили кілька основних доріг, що ведуть до двох пунктів пропуску на кордоні з Сербією.

Премʼєр-міністр Косово Албін Курті попросив у місії НАТО KFOR допомоги прибрати барикади.

"Ми закликаємо KFOR гарантувати свободу переміщеннь (і зняти блопкпости)", – зазначив він.

Пізно ввечері в суботу косовська поліція повідомила, що потрапила під вогонь у різних місцях поблизу озера на кордоні з Сербією. Сили заявили, що їм довелося відповісти вогнем у порядку самооборони. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, у кінці липня в Косові почався новий конфлікт з етнічними сербами. Серби протестували через рішення влади частково визнаної республіки перереєструвати з 1 серпня свої транспортні засоби та ідентифікаційні картки зі сербських на косовські.

У підсумку Косово вирішило відтермінувати рішення про перереєстрацію сербських знаків для авто.

Напруга між сторонами досягла такого рівня, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив готовність залучити миротворців блоку.

У липні почався новий етап загострення: в Косово мала початися друга фаза переходу автомобільних номерних знаків на номери зразка Республіки. Автомобілістам, що їздять на номерах, виданих Сербією, котра досі вважає Косово своєю провінцією, загрожують штрафи у розмірі 150 євро. Початок першої фази, що передбачав усього лише попередження власникам номерних знаків, не лише підняв на ноги військових та спецпризначенців Сербії, Косова і міжнародних місій, а й змусив світ заговорити про вірогідність чергового збройного конфлікту у Європі.

24 листопада Сербія і Косово за посередництва Євросоюзу досягли домовленості у питанні автомобільних номерних знаків.

9 грудня поліція частково визнаного Косова посилила присутність у муніципалітеті Північні Мітровиці, де більшість населення становлять серби. Глава Управління у справах Косово в уряді Сербії Петар Петкович заявив, що "поліція Косово не має права йти на північ" і що Сербія "розгляне можливість відправки 1000 своїх сил безпеки" в Косово.

Міністр внутрішніх справ Косова Джелал Свечла заявив, що рішення поліції збільшити свою присутність на півночі країни спрямоване на безпеку громадян.

Очікується, що в чотирьох муніципалітетах на півночі – Північній Митровиці, Лепосавіку, Звечані та Зубін-Потоку – місцеві вибори відбудуться 18 грудня. Проти їх проведення виступає Lista Serbe – найбільша партія сербів у Косово, яка має підтримку офіційного Белграда.

Косово днями готується подати заявку на вступ до ЄС, але поточні заворушення можуть відтермінувати це.