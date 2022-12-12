​З наступного року в ЄС з’явиться представник для контролю за дотриманням санкцій, - Financial Times

Серед країн, які перебувають у центрі уваги, - Туреччина.

Європейський Союз планує створити посаду представника з питань санкцій, який вимагатиме більш жорсткого їх виконання і запобігання обходу заходів Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

За даними джерел видання, із січня нову посаду може обійняти Девід О'Салліван, колишній посол ЄС у США. Він має очолити зусилля Єврокомісії із забезпечення повного дотримання виконання санкцій у всьому світі.

Очікується, що комісія ухвалить рішення про призначення 13 грудня.

Серед країн, які перебувають у центрі уваги, - Туреччина, яка відмовилася повторювати санкції ЄС, застосовані проти Кремля. США та ЄС наполягали, зокрема, на тому, щоб Анкара припинила поставки заборонених товарів трейдерами, які прагнуть обійти жорсткий експортний контроль промислової та оборонної продукції, встановлений Росією.

Серед інших країн, у центрі уваги - Сербія та Об’єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, новий санкційний пакет Євросоюзу спямований на галузі, що підтримують військовий потенціал Росії.