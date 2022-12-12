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Унаслідок російського обстрілу Миколаївської області пошкоджено обʼєкт соцінфраструктури

Потерпілих немає. 

Унаслідок російського обстрілу Миколаївської області пошкоджено обʼєкт соцінфраструктури
Ілюстративне фото
Фото: mk-oblrada.gov.ua

Протягом минулої доби російська армія двічі обстріляла Миколаївську область. О 12:27 ворог завдавав ударів з ракетних систем залпового вогню по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора орієнтовно о 23:50 внаслідок ворожого обстрілу одного з населених пунктів Куцурубської громади зруйновано господарське приміщення, пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури, житлові будинки. Про це повідомили в Телеграм Миколаївської обласної військової адміністрації.

Цей обстріли теж минувся без постраждалих. 

Сьогодні вночі росіяни знову обстріляли Очаківську громаду. 

"Вночі, 12 грудня, о 00:10 ворог завдавав мінометний обстріл по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", – зазначив голова ОВА Віталій Кім. 

Нагадаємо, уночі з 9 на 10 грудня росіяни намагалися атакувати Миколаївську область іранськими безпілотниками. Ворог також цілився по Одеській і Херсонській областях. Сили оборони збили 10 із 15 БпЛА. Унаслідок влучань по Одеській області облцентр та населені пункти лишилися без електропостачання. 

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