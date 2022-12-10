В Одесі ударами росіян пошкоджена частина магістральних високовольтних мереж

Частину магістральних високовольтних мереж та обладнання пошкоджено внаслідок ворожих ударів по енергетичних об’єктах Одеси.

Про це національна енергетична компанія "Укренерго" повідомляє у Facebook.

"Сьогодні вночі ворог завдав нових ударів по енергетичних об’єктах в Одеській області. Пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання, в результаті чого було знеструмлено споживачів Одеси та області", - ідеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що ситуація в регіоні дуже складна. Ремонтні бригади працюють над поданням електроживлення на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканал, очисні споруди. Але відновлення електроживлення для побутових споживачів може зайняти більше часу через великий обсяг пошкоджень.

Нагадаємо, що в Офісі президента заявили, що в Одесі на відновлювальні роботи після атаки російських дронів піде більше часу, ніж зазвичай.

Через нічну атаку дронів на Одещині сталися суттєві руйнування об’єктів енергетики, без світла залишаються тисячі споживачів.

Крім того, ДТЕК повідомила, що в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів окрім критичної інфраструктури.