З лютого за Україну загинули 16 білоруських добровольців

За час повномасштабного вторгнення росіян за Україну віддали життя вже 16 добровольців із Білорусі.

Про це інформувала пресслужба полку ім. Кастуся Каліновського.

Зокрема, на Бахмутському напрямку загинув боєць із полку ім. Каліновського Олексій Авдзеєнко. Він став шістнадцятим добровольцем з Білорусі, що загинув за Україну.

"Боєць із позивним "Якуб" став 16-м загиблим білоруським військовим з початку повномасштабної війни за Україну. Він загинув 4 грудня на напрямку Бахмута", - йдеться в тексті.

Зазначається, що з 2016 року Олексій жив в Україні, став добровольцем тактичної групи "Білорусь" і підписав контракт із ЗСУ. Якуб брав участь у бойових діях на Донбасі під час Операції об’єднаних сил. З перших днів повномасштабної війни брав активну участь в обороні України.

Нагадаємо, що в суботу, 3 грудня, у боях під Бахмутом загинули п'ятеро громадян Грузії, які добровільно стали на захист України.