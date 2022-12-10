Джонсон закликав партнерів передати Україні необхідну зброю, щоб закінчити війну у 2023 році

Війна в Україні може закінчитися лише поразкою Путіна.

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що міжнародні партнери мають передати Україні всю необхідно зброю для боротьби проти Росії, аби якомога швидше закінчити загарбницьку війну.

Про це він написав у своїй колонці в The Wall Street Journal, передає РБК-Україна.

Джонсон наголосив, що війна в Україні може закінчитися лише поразкою Володимира Путіна.

"Оскільки війна може закінчитися лише одним способом, питання в тому, як швидко ми дійдемо до неминучого завершення. В інтересах усіх, включаючи Росію, щоб завіса якомога швидше опустилася над нещастям пана Путіна. Не в 2025, не в 2024, а в 2023", - написав експрем'єр Британії.

Він закликав партнерів передати Україні усю необхідну зброю.

"Настав час терміново подивитися, що ще може зробити Захід, щоб допомогти українцям досягти їхніх військових цілей або принаймні вигнати росіян з усіх територій, захоплених цього року", - зазначив він.

Джонсон закликав спочатку надати Україні необхідну допомогу проти атак росіян з повітря. Так, Києву потрібні безпілотники для виявлення місць запуску дронів і ракет, а також зенітні ракети. Він зазначив, що українським бійцям потрібні системи більшого радіусу дії, такі як ATACMS, а також бронемашини та танки, щоб швидко повернути свою територію.

Джонсон назвав повною нісенітницею заяви РФ про те, що збільшення допомоги Україні нібито загрожує ескалацією.

"Повідомляється, що пан Путін почав приєднувати звичайні боєголовки до ядерних крилатих ракет, що може свідчити про те, що йому не вистачає безпілотників і ракет. Це лише припущення, але ми не можемо дозволити собі чекати, щоб дізнатися", - написав колишній прем'єр.

Нагадаємо, раніше Джонсон оголосив про початок різдвяного збору коштів на медикаменти та обладнання, які передадуть українським лікарням. Він звернувся до співгромадян із проханням взяти участь у зборі коштів.