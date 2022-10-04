КНДР підтримала спробу незаконної анексії чотирьох областей України
КНДР підтримала спробу незаконної анексії чотирьох областей України
Дмитро Кулеба відповів Ілону Маску на його опитування стосовно війни з Росією
Дмитро Кулеба відповів Ілону Маску на його опитування стосовно війни з Росією
Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
Лукашенко між сепаратним миром і тотальною війною
Лукашенко між сепаратним миром і тотальною війною
Голова ТСК Марина Бардіна: «Окупантів за сексуальне насильство має чекати найвища міра покарання»
Голова ТСК Марина Бардіна: «Окупантів за сексуальне насильство має чекати найвища міра покарання»
Росія обстріляла Харків, загинула жінка (оновлено)
Росія обстріляла Харків, загинула жінка (оновлено)
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Борис Джонсон отримав звання Почесного доктора Львівського національного університету

Джонсон сподівається незабаром відвідати університет.

Борис Джонсон отримав звання Почесного доктора Львівського національного університету
Фото: Пресслужба ЛНУ

Сьогодні, 4 жовтня, Вчена рада Львівського університету присвоїла звання “Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Львівського національного університету імені Івана Франка” екс-прем’єру Великобританії Борису Джонсону.

Про це повідомила пресслужба Львівського національного університету.

“До цього британський політик дав офіційну згоду стати частиною академічної спільноти Львівського університету і висловив надію у найближчому майбутньому відвідати ЛНУ ім. Івана Франка”, - йдеться у повідомленні.

Борис Джонсон висловив щиру подяку за пропозицію стати Почесним доктором Львівського університету і наголосив, що отримати звання “Doctor Honoris Causa Львівського університету” є для нього великою честю.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стане президентом британської ініціативи "Консерватори-друзі України". В липні Джонсон оголосив про відставку. На посаді прем'єр-міністра його змінила міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також