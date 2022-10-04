Борис Джонсон отримав звання Почесного доктора Львівського національного університету

Сьогодні, 4 жовтня, Вчена рада Львівського університету присвоїла звання “Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Львівського національного університету імені Івана Франка” екс-прем’єру Великобританії Борису Джонсону.

Про це повідомила пресслужба Львівського національного університету.

“До цього британський політик дав офіційну згоду стати частиною академічної спільноти Львівського університету і висловив надію у найближчому майбутньому відвідати ЛНУ ім. Івана Франка”, - йдеться у повідомленні.

Борис Джонсон висловив щиру подяку за пропозицію стати Почесним доктором Львівського університету і наголосив, що отримати звання “Doctor Honoris Causa Львівського університету” є для нього великою честю.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стане президентом британської ініціативи "Консерватори-друзі України". В липні Джонсон оголосив про відставку. На посаді прем'єр-міністра його змінила міністерка закордонних справ Ліз Трасс.