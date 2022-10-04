Глава НБУ подав у відставку

"...в силу причин, пов'язаних зі здоров’ям", - написав Шевченко у своєму Facebook.

Керівник Національного банку України Кирило Шевченко подав у відставку.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Друзі, в силу причин, пов'язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови Національного банку України. Я звернувся до Президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую Президентові України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави — і в мирний, і у воєнний час", - написав Шевченко.

Він зазначив, що з перших днів роботи в НБУ був "передусім антикризовим менеджером — і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни".

Кеівник фінустанови додав, що нині Нацбанк "дійсно сильніший, ніж будь-коли, у здатності зустрічати виклики та долати кризи, гідно проходить перевірку війною", а також "зберігає свою здатність бути основою поствоєнного відновлення економіки і спрямовувати на це весь фінансовий сектор".

"Тим, хто прийде після мене, я передаю банківську систему сильною, капіталізованою, стійкою. Вірю в те, що такою вона залишиться й надалі", - написав Шевченко.

У пресслужбі Нацбанку додали, що до ухвалення відповідних рішень Верховною Радою про звільнення та призначення на посаду голови НБУ, Правління продовжить виконувати свої функції та здійснювати управління діяльністю банку в існуючому складі.

Нагадаємо, раніше про готовність піти у відставку заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко - через борг компанії перед інвесторами.