"Газпром" пригрозив Молдові розірвати контракт про постачання газу

У компанії заявили, що залишають за собою всі свої права, у тому числі - право на повне припинення поставок.

Російський "Газпром" може розірвати контракт з Молдовою та повністю припинити постачання газу до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"Компанія залишає за собою всі свої права, у тому числі право на повне припинення поставок у разі порушення зобов'язання щодо оплати газу до 20 жовтня 2022 року, а також право на розірвання контракту у будь-який момент через грубе порушення термінів укладання угоди щодо врегулювання історичної заборгованості АТ "Молдовагаз", - йдеться в заяві.

У "Газпромі" таокж додали, що будь-які зміни умов постачання газу чи прохання про перенесення термінів оплати, які може запросити Молдова, оформлятимуться лише у вигляді "відповідних доповнень до контракту".

Нагадаємо, раніге президентка Молдови Мая Санду наголосила, що наслідки війни, яку розпочала Росія, виходять далеко за межі України, Молдова теж відчула їх на собі.