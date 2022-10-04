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Над ще одним селом Херсонщини підняли український прапор, – Міноборони

"Українська морська піхота впевнено просувається до Чорного моря".

Над ще одним селом Херсонщини підняли український прапор, – Міноборони
Фото ілюстративне
Фото: тг-канал Цаплієнко_Ukraine fihts

Українські захисники звільнили ще один населений пункт на Херсонщині.

Про це повідомили сьогодні в пресслужбі Міністерства оборони України.

Бійці підняли український прапор у селі Давидів Брід.

"Українська морська піхота впевнено просувається до Чорного моря", – зазначили в міністерстві.

Населений пункт звільнили силами 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Нагадаємо, вчора український стяг підняли у звільненому від росіян селі Миролюбівка на Херсонщині.

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