Українські захисники звільнили ще один населений пункт на Херсонщині.
Про це повідомили сьогодні в пресслужбі Міністерства оборони України.
Бійці підняли український прапор у селі Давидів Брід.
"Українська морська піхота впевнено просувається до Чорного моря", – зазначили в міністерстві.
Населений пункт звільнили силами 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.
Нагадаємо, вчора український стяг підняли у звільненому від росіян селі Миролюбівка на Херсонщині.