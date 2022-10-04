Українські захисники звільнили ще один населений пункт на Херсонщині.

Про це повідомили сьогодні в пресслужбі Міністерства оборони України.

Бійці підняли український прапор у селі Давидів Брід.

"Українська морська піхота впевнено просувається до Чорного моря", – зазначили в міністерстві.

Населений пункт звільнили силами 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Нагадаємо, вчора український стяг підняли у звільненому від росіян селі Миролюбівка на Херсонщині.