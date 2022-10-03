Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Бої за Лиман
Бої за Лиман
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
ГоловнаСуспільствоВійна

У звільненому від росіян селі Миролюбівка на Херсонщині підняли український прапор

Військові оприлюднили відео.

У звільненому від росіян селі Миролюбівка на Херсонщині підняли український прапор
Фото: скріншот відео

У деокупованому селі Миролюбівка, що в Херсонській області, українські захисники підняли український прапор.

Відео опублікували на Facebook-сторінці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Військові додали, що бійці 128-ої бригади звільнили населений пункт. Тож український наступ на півдні нашої держави триває.

Нагадаємо, Миролюбівку звільнили нещодавно. Днями її обстріляли російські окупанти. Вони накрили село вогнем із реактивних систем залпового вогню "Град"

В результаті ворожих обстрілів одну людину було вбито, одну - поранено.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також