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У деокупованому селі Миролюбівка, що в Херсонській області, українські захисники підняли український прапор.

Відео опублікували на Facebook-сторінці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Військові додали, що бійці 128-ої бригади звільнили населений пункт. Тож український наступ на півдні нашої держави триває.

Нагадаємо, Миролюбівку звільнили нещодавно. Днями її обстріляли російські окупанти. Вони накрили село вогнем із реактивних систем залпового вогню "Град".

В результаті ворожих обстрілів одну людину було вбито, одну - поранено.