У письмових поясненнях затримана вказала, що вивозила кошти для особистих потреб.

Інспектори пункту пропуску "Рава-Руська – Гребенне" разом із прикордонниками затримали українку, яка намагалася перевезти через кордон чимало валюти.

Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.

48-річна мешканка Донецької області їхала рейсовим автобусом "Енергодар – Варшава" до Польщі.

"Під час проходження митного контролю жінка не надала працівнику митниці належно оформленої декларації та дозвільних документів на переміщення валютних цінностей. У письмових поясненнях вона вказала, що переміщувала 170 000 євро і 153 000 доларів США для особистих потреб. Окрім грошей, у неї виявили паспорт громадянки Російської Федерації", – розповіли митники.

Фото: Державна митна служба України

Фото: Державна митна служба України

В ДМС зазначили, що перевезення незадекларованих коштів є порушенням митних правил, зокрема ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування).

У митній службі додали, що за це передбачено штраф у розмірі 20% від суми, яка перевищує дозволену для переміщення валютних цінностей без письмового декларування, згідно з офіційним курсом Нацбанку на день вчинення порушення митних правил.

Нагадаємо, співробітники Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінального провадження щодо держслужбовця, який під час воєнного стану порушив правила перевезення коштів через державний кордон, вивізши понад 2 млн доларів.

Раніше на кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою.