Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Бої за Лиман
Бої за Лиман
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
ГоловнаСуспільствоПодії

​На кордоні затримали українку з російським паспортом, яка прямувала до Польщі із сотнями тисяч доларів та євро

У письмових поясненнях затримана вказала, що вивозила кошти для особистих потреб.

​На кордоні затримали українку з російським паспортом, яка прямувала до Польщі із сотнями тисяч доларів та євро
ПП «Рава-Руська-Хребенне»
Фото: надане Олександром Ганущиним

Інспектори пункту пропуску "Рава-Руська – Гребенне" разом із прикордонниками затримали українку, яка намагалася перевезти через кордон чимало валюти.

Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.

48-річна мешканка Донецької області їхала рейсовим автобусом "Енергодар – Варшава" до Польщі.

"Під час проходження митного контролю жінка  не надала  працівнику митниці належно оформленої декларації та дозвільних документів на переміщення валютних цінностей. У письмових поясненнях вона вказала, що переміщувала 170 000 євро і 153 000 доларів США для особистих потреб. Окрім грошей, у неї виявили паспорт громадянки Російської Федерації", – розповіли митники.

Фото: Державна митна служба України

Фото: Державна митна служба України

В ДМС зазначили, що перевезення незадекларованих коштів є порушенням митних правил, зокрема ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування).

У митній службі додали, що за це передбачено штраф у розмірі 20% від суми, яка перевищує дозволену для переміщення валютних цінностей без письмового декларування, згідно з офіційним курсом Нацбанку на день вчинення порушення митних правил.

Нагадаємо, співробітники Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінального провадження щодо держслужбовця, який під час воєнного стану порушив правила перевезення коштів через державний кордон, вивізши понад 2 млн доларів.

Раніше на кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також