Сотні тисяч доларів та євро готівкою намагалися вивезти в Румунію два українці.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

"В автомобілі 30-річного водія правоохоронці знайшли 349 тисяч доларів США та 198,5 тисяч євро. А в авто 56-річного чоловіка – майже 325 тисяч доларів США та майже 250 тисяч євро", - розповіли в ДПСУ.

Як зазначили в Держмитслужбі, до прикладу, один із затриманих для проходження митного контролю обрав смугу "зелений коридор". Цим він заявив, що "не переміщує предмети, котрі підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо вивезення з митної території України". Але під час митного огляду в чоловіка виявили незадекларовані, не заявлені та не пред’явлені до митного контролю приховані кошти.

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Еквівалент вилучених коштів у гривнях становить понад 33 млн грн.

Обом затриманим загрожує штраф у розмірі 100 відсотків вартості вилучених коштів.

Нагадаємо, в березні на Вінницькій митниці затримали двох українців, котрі намагалися вивезти 425 тисяч доларів і 950 євро, які не задекларували під час митного контролю.

На початку травня на митному посту "Тиса" закарпатські митники затримали вантажівку, яка перевозила разом із гумдопомогою нове взуття вартістю понад 2 млн грн.