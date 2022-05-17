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На Херсонщині окупанти розпочали рейди до помешкань колекціонерів і магазинів антикваріату, - розвідка

Росіяни вивозять до окупованого Криму майно херсонських музеїв та мистецькі колекції навчальних закладів.

На Херсонщині окупанти розпочали рейди до помешкань колекціонерів і магазинів антикваріату, - розвідка
Фото: Telegram/Андрющенко Time

Із 12 травня російські окупанти розпочали проведення рейдів до помешкань місцевих краєзнавців, колекціонерів і магазинів антикваріату

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Примусово відбирають все, що становить хоч найменшу художню чи історичну цінність. Інформацію про наявність колекцій їм повідомляють так звані "цивільні експерти" з числа колаборантів. Вони ж дають попередню оцінку щодо цінності експонатів", - розповіли в ГУР.

Розвідники кажуть - за словами свідків, представники збройних сил країни-агресора, яких залучали до проведення рейдів, не схожі на звичайних військовослужбовців. 

"Вони екіпіровані одягом західного зразку, пересуваються на позашляховиках Toyota. Втім, мають зброю російського виробництва", - додали в ГУР.

Також загарбники вивозять у тимчасово окупований Крим майно херсонських музеїв та мистецькі колекції навчальних закладів. Для цього використовують невеликі вантажівки, які їдуть у супроводі позашляховиків, а інколи - ББМ "Тигр".

Нагадаємо, в Маріуполі росіяни грабують музеї, а експонати везуть у Донецьк для оцінки. А в березні на Запоріжжі окупанти пограбували музей-заповідник.

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