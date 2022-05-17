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Кияни надали більше 12 тисяч пропозицій щодо перейменувань в столиці

Перейменування мають відбутись в рамках процеса дерусифікації.

Кияни надали більше 12 тисяч пропозицій щодо перейменувань в столиці
Фото: Depo.Херсон

До секретаріату Київської міської ради надійшли понад 12 тисяч пропозицій щодо перейменувань вулиць, провулків, алей, проспектів та шосе, які наразі необхідно опрацювати. 

Про це повідомили в Київській міськраді.

Як повідомив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко, до 22 травня буде створено консультативно-дорадчий орган для отримання фахових висновків щодо перейменування та присвоєння нових назв міським об’єктам.

Для цього будуть залучені експерти, спеціалісти та дослідники з семи українських інститутів.

Вони мають до 5 червня надати висновки щодо пропозицій і допомогти сформувати остаточний перелік міських об’єктів, які підлягають перейменуванню. 

Бондаренко підкреслив, що українське законодавство забороняє називати іменами живих людей міські об’єкти. Тому пропозиції перейменувати їх на честь лідерів наших союзників у боротьбі з Росією не можуть бути включені до голосування. 

Після завершення процесу систематизації та опрацювання всіх отриманих пропозицій буде розпочато рейтингове електронне голосування. Воно відбудеться в додатку «Київ Цифровий» з обов’язковою верифікацією киян через BankID. Голосування триватиме до 19 червня 2022 року.

Після цього, на основі отриманих результатів, депутати приймуть рішення щодо перейменувань. 

Нагадаємо, визначено результати онлайн-голосування за перейменування п’яти станцій метро у Києві.

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