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УЗ запускає електропоїзд Skoda між Києвом та Черніговом і дає сполучення Вінниці з Черніговом

Перевізник оприлюднив графік руху потягів.

УЗ запускає електропоїзд Skoda між Києвом та Черніговом і дає сполучення Вінниці з Черніговом
Фото: Пресслужба УЗ

Укрзалізниця оголосила, що запускає електропоїзд Skoda на маршруті Чернігів – Київ – Чернігів. Також дає сполучення Вінниці з Черніговом.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ.

"Так, з 19 травня щоденно, крім вівторків, курсуватимуть такі поїзди:

  • регіональний поїзд №708/707 Київ – Чернігів вирушатиме з Києва о 09:26, прибуватиме до Чернігова о 12:35; 
  • з Чернігова вирушатиме поїзд №710/709 Чернігів – Київ, відправлення о 13:00, прибуття в Київ о 16:17", - повідомили в пресслужбі перевізника.

Щодо сполучення Вінниці з Черніговом, то з 19 травня щоденно курсуватиме поїзд №702/701 Вінниця – Чернігів. 

"Він відправлятиметься з Вінниці о 13:27 і прибуватиме до Чернігова о 20:21. Автоматично додається зручне сполучення №701 Київ – Вінниця (відправлення зі станції Дарниця о 08:52, прибуття до Вінниці о 12:43) та №704/703 Чернігів – Київ (відправлення з Чернігова о 07:23, прибуття до Києва о 10:41)", - уточнили в УЗ.

Нагадаємо, Укрзалізниця забезпечить сполучення між Києвом і містами-сателітами, що найбільше постраждали від агресії РФ. А також запускає "ще один поїзд до міста, де живе легендарна мама Стефанія" - поїзд №816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів – Чернівці.

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