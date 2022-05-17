​Міноборони перерахувало 51,5 млрд гривень для виплат військовослужбовцям за квітень

Міністерство оборони перерахувало 51,5 млрд гривень для виплат грошового забезпечення військовослужбовцям за квітень.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона нагадала, що виплати грошового забезпечення у сфері оборони здійснюються в поточному місяці за попередній.

"Якщо ми говоримо про перерахування грошей Міністерством оборони України у війська в травні, то йдеться про гроші, які нараховуються за квітень", - зазначила вона.

Перший транш - виплата щомісячного грошового забезпечення, а другий - виплата додаткової винагороди у зв’язку з введенням воєнного стану. (30 000 грн на місяць, якщо немає боїв, і 100 000 грн за місяць військовослужбовцю, який безпосередньо бере участь у боях).

Військові частини мають зарахувати виплати орієнтовно до 20 травня.

Нагадаємо, 19 квітня уряд додатково виділив Міноборони 16 млрд грн.