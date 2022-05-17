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​Міноборони перерахувало 51,5 млрд гривень для виплат військовослужбовцям за квітень

Військові частини мають зарахувати виплати орієнтовно до 20 травня.

​Міноборони перерахувало 51,5 млрд гривень для виплат військовослужбовцям за квітень
Фото: Анна Стешенко

Міністерство оборони перерахувало 51,5 млрд гривень для виплат грошового забезпечення військовослужбовцям за квітень.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона нагадала, що виплати грошового забезпечення у сфері оборони здійснюються в поточному місяці за попередній.

"Якщо ми говоримо про перерахування грошей Міністерством оборони України у війська в травні, то йдеться про гроші, які нараховуються за квітень", - зазначила вона.

Перший транш - виплата щомісячного грошового забезпечення, а другий - виплата додаткової винагороди у зв’язку з введенням воєнного стану. (30 000 грн на місяць, якщо немає боїв, і 100 000 грн за місяць військовослужбовцю, який безпосередньо бере участь у боях).

Військові частини мають зарахувати виплати орієнтовно до 20 травня.

Нагадаємо, 19 квітня уряд додатково виділив Міноборони 16 млрд грн.

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