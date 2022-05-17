Служба безпеки України знешкодила російську агентурну мережу, яка мала забезпечити проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Миколаїв.

Установлено, що агентурна група була сформована резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил. До її складу входило 5 осіб з числа місцевих жителів. Серед них жінки – колишні українські військовослужбовці з дислокованих у регіоні підрозділів. Їх залучали для додаткової конспірації: нібито вони не мали викликати підозри в українських силовиків.

За вказівками куратора агенти також збирали інформацію про суспільно-політичну ситуацію в регіоні та наслідки ворожих ракетних ударів по Миколаєву.

Для отримання секретних відомостей, у тому числі позицій українських підрозділів, зловмисники намагалися "в темну" використовувати чинних військовослужбовців. Тобто випитували в них секретну інформацію нібито у дружній розмові.

Після "успішного" виконання завдань частину агентів мали евакуювати до Криму, іншим обіцяли керівні посади в разі окупації Миколаївщини.

Під час слідчо-оперативних дій в обласному центрі затримано активних учасників ворожої групи.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчинені злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.