У середу, 17 травня, у мережі з’явилися відео виходу українських військових з Азовсталі в Маріуполі напередодні ввечері.

Одне з них оприлюднила пресслужба Маріупольської міської ради.

У підписі до відео викладено інформацію про перебіг гуманітарної операції, яку раніше оприлюднила віцепрем’єр Ірина Верещук.

Ще одне відео опублікував ватажок батальйону бойовиків ДНР "Восток".

"Ось, власне, процес", – підписав відео Олександр Ходаковський.

Раніше сьогодні Ірина Верещук повідомила, що гуманітарна операція з порятунку українських військових з Азовсталі триває. Вона заявила, що в інтересах збереження життів учора було евакуйовано 52 важкопоранених українських військовослужбовців. Після стабілізації їхнього стану Україна планує обміняти їх на російських військовополонених.

Зауважимо, що вчора українська влада повідомляла про евакуацію з Маріуполя 53 важкопоранених українських бійців, яких доставили у шпиталь в окупованому РФ Новоазовську. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку.