​Національний тест для вступників проведуть у 20 областях і Києві

З міркувань безпеки назв населених пунктів, де відбудуться тестування, не оприлюднюють.

Міністерство освіти і науки затвердило перелік населених пунктів, у яких буде сформовано попередню мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення національного мультипредметного тесту.

Відповідний наказ підписав міністр Сергій Шкарлет.

Перелік населених пунктів, у яких безпекова ситуація дозволяє провести НМТ, визначено обласними військовими адміністраціями на запит МОН.

Попередньо заплановано, що тестування проходитиме у 20 областях України та Києві. Наразі неможливо провести НМТ у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській областях і АР Крим. Учасники, які не зможуть дістатися до місць проведення основної сесії НМТ, зможуть подати заявки для участі в додатковій або спеціальній сесіях тестування.

З міркувань безпеки назв населених пунктів, де відбудуться тестування, не оприлюднюють. Однак учасники на своїх інформаційних сторінках з 20 травня до 7 червня включно матимуть змогу підтвердити бажання взяти участь у НМТ і вибрати з наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт.

МОН закликає якнайуважніше поставитися до вибору населеного пункту, адже ця інформація дозволить продовжити роботу з формування мережі тимчасових екзаменаційних центрів.

Відтак МОН та Український центр оцінювання якості освіти закликають вступників, батьків та освітян із розумінням поставитися до того, що до екзаменаційних центрів потрібно буде діставатися.

Невдовзі МОН затвердить перелік країн і міст Європи, де НМТ зможуть пройти учасники, які змушені були виїхати за межі України.

Нагадаємо, 1 квітня Міносвіти остаточно скасувало у 2022 році державну підсумкову атестацію та незалежне зовнішнє оцінювання. Замість нього буде проведено НМТ, який можна буде скласти і в Україні, і за кордоном, однак фізична присутність буде обов’язковою.

Раніше в МОН назвали дати національного мультипредметного тесту.