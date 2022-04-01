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Президент підписав закон про скасування ЗНО та ДПА у 2022 році

Зміни внесено на один рік через російське вторгнення.

Президент підписав закон про скасування ЗНО та ДПА у 2022 році
Фото: mon.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає скасування державної підсумкової атестації та зовнішнього оцінювання для випускників шкіл та абітурієнтів у 2022 році.

Водночас голова профільного комітету Ради Бабак заявив, що ЗНО не скасують повністю. Воно відбудеться за спеціальною процедурою: замість декількох предметів буде один національний тест з трьох дисциплін.

Порядок вступу змінено лише на один рік через російське вторгнення. Відповідний законопроєкт № 7132 Верховная Рада ухвалила 24 березня. Раніше з ініціативою скасувати ЗНО виступав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, у лютому час реєстрації на ЗНО для вступників продовжили до 9 квітня. Пробну сесію було скасовано через російське вторгнення. Основна сесія оцінювання мала відбутися з 23 травня до 17 червня.

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