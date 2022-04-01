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Волонтери показали, яким стало село на Київщині після двотижневої окупації росіянами

У населеному пункті залишилося багато спаленої ворожої техніки.

Волонтери показали, яким стало село на Київщині після двотижневої окупації росіянами
Фото: скрін відео

Мобільна група волонтерів побувала в одному із сіл Броварського району після двотижневої окупації росіянами і поділилася відео руйнувань.

В населеному пункті в результаті боїв було завдано руйнувань місцевій школі та понад десятку домогосподарств. У селі залишилося чимало спаленої ворожої техніки.

Жителі кажуть - боялися і вибухів, і чужих солдатів. Дуже переживали жінки - за дітей, за себе. Особливо після того, як загарбники вирахували і вбили ветерана АТО. Місцеві були змушені поховати чоловіка на його обійсті.

Внаслідок бойових дій у Плоскому час од часу спалахували пожежі. Жителі, які були змушені ховатися в підвалах, розповідають - їм доводилося все гасити, інакше руйнування були би ще більші за масштабами. 

Наразі в селі залишається проблема з електропостачанням. Місцеві кажуть - опори повалені, а лінії електропередач - обірвані.

Окупанти залишили неушкодженим пам'ятник радянському солдату. Волонтери зауважують: "Якби в селі дійсно були неонацисти, фашисти, то, мабуть, цього пам'ятника не було".

Нагадаємо, 1 квітня міський голова м. Буча Анатолій Федорук у відеозверненні повідомив, що місто звільнили від російських загарбників.

В Нацгвардії повідомили, що знищили чимало окупантів та їхньої техніки на київському напрямку.

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