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За податки компанії Menarini Group РФ може купити 450 ракет "Смерч", - ЦПД

Центр протидії дезінформації підрахував, скільки зброї може придбати Росія за гроші фірм, які залишилися в ній працювати.

За податки компанії Menarini Group РФ може купити 450 ракет "Смерч", - ЦПД

Центр протидії дезінформації при РНБО підрахував, скільки зброї може купити Росія за податки іноземних компаній, які все ще працюють у цій країні.

ЦПД проаналізував дані про фармацевтичну компанію Menarini Group та КРКА, яка спеціалізується на виробництві та продажу копій оригінальних лікарських засобів.

За даними Центру протидії дезінформації, Menarini Group забезпечує роботою понад 1300 осіб в РФ. Країна-агресор має незапатентовані аналоги препаратів цієї компанії. 

"За 2021 рік Menarini Group поповнили бюджет рф на 32 млн доларів. На ці гроші росія може придбати 32 тис снарядів для 122-мм гармати, або 450 ракет "Смерч", або 5 крилатих ракет "Калібр", або 3 штурмовика Су-25, або будь-яку іншу зброю, якою ворог продовжує вбивати українців", - повідомили в ЦПД.

Компанія КРКА забезпечує роботою понад 2100 росіян. 

"За 2021 рік КРКА  сплатила до бюджету росії 35 млн доларів. Це - 35 тис снарядів для 122-мм гармати, або 490 ракет "Смерч", або 5 крилатих ракет "Калібр", або 3 штурмовика Су-25, або 1 винищувач-бомбардувальник Су-34, якими ворог знищує українців", - зазначили в ЦПД.

Нагадаємо, в РФ продовжують працювати 42 великі міжнародні компанії.

Українські депутати хочуть зобов'язати іноземні компанії, що відмовляються покинути російський ринок, платити більші податки в Україні.

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