Бізнес на крові: 42 великі міжнародні компанії далі працюють у Росії

42 великі міжнародні компанії ігнорують заклики про вихід з Росії або скорочення діяльності в цій країні.

Про це свідчать результати дослідження групи експертів Єльського університету – одного із найстаріших та найпрестижніших американських вишів, повідомляє телеграм-канал UkraineNow. Так, з моменту масштабного вторгнення російської армії в Україну понад 400 компаній оголосили про зміни в планах щодо Росії.

"Але частина бізнесу залишається у країні зла. Найбільше компаній із США (12), Франції (5), Китаю (5), Тайваню (3) та Німеччини (2)", – сказано в повідомленні. На даний момент одні з найбільших інвесторів у економіку Росії – французькі компанії. А саме – ритейл-мережі група ADEO: Leroy Merlin, Auchan та Decathlon.

Раніше гендиректор Auchan заявив, що компанія з Росії не піде. Гендиректор Auchan Retail International Ів Клод у відповідь на заклик президента України Володимира Зеленського припинити роботу в Росії пояснив, що найголовніше для компанії – "зберегти наших співробітників і забезпечити виконання нашої основної місії - продовжувати годувати населення цих двох країн (Росії та України, – ред.)". При цьому він вказав, що в Росії працює 231 фізичний магазин, а також інтернет-магазин, а в Україні - 43 магазини.

Гендиректор Auchan відповів Зеленському: компанія з Росії не піде