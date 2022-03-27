Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам
Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
​ЗСУ разом із ТрО та місцевими партизанами вибили російську танкову дивізію з міста Тростянець на Сумщині
​ЗСУ разом із ТрО та місцевими партизанами вибили російську танкову дивізію з міста Тростянець на Сумщині
По Львову завдали ракетного удару, є постраждалі (оновлено)
По Львову завдали ракетного удару, є постраждалі (оновлено)
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
ГоловнаЕкономікаБізнес

Бізнес на крові: 42 великі міжнародні компанії далі працюють у Росії

У країні зла залишають найбільше компаній зі США, Франції та Китаю.

Бізнес на крові: 42 великі міжнародні компанії далі працюють у Росії
Фото: EPA/UPG

42 великі міжнародні компанії ігнорують заклики про вихід з Росії або скорочення діяльності в цій країні.

Про це свідчать результати дослідження групи експертів Єльського університету – одного із найстаріших та найпрестижніших американських вишів, повідомляє телеграм-канал UkraineNow. Так, з моменту масштабного вторгнення російської армії в Україну понад 400 компаній оголосили про зміни в планах щодо Росії.

"Але частина бізнесу залишається у країні зла. Найбільше компаній із США (12), Франції (5), Китаю (5), Тайваню (3) та Німеччини (2)", – сказано в повідомленні. На даний момент одні з найбільших інвесторів у економіку Росії – французькі компанії. А саме – ритейл-мережі група ADEO: Leroy Merlin, Auchan та Decathlon.

Раніше гендиректор Auchan заявив, що компанія з Росії не піде. Гендиректор Auchan Retail International Ів Клод у відповідь на заклик президента України Володимира Зеленського припинити роботу в Росії пояснив, що найголовніше для компанії – "зберегти наших співробітників і забезпечити виконання нашої основної місії - продовжувати годувати населення цих двох країн (Росії та України, – ред.)". При цьому він вказав, що в Росії працює 231 фізичний магазин, а також інтернет-магазин, а в Україні - 43 магазини.

Гендиректор Auchan відповів Зеленському: компанія з Росії не піде

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , , , ,
Читайте також