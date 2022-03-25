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На Львівщині розпочали посівну

За прогнозами, цього року посівна площа в області збільшиться на півтори тисячі гектарів.

На Львівщині розпочали посівну

У п’ятницю, 25 березня, голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про старт посівної в області.

"Наші аграрії вийшли в поля.Там, де дозволяють ґрунтові умови, вже сіють ранню яру пшеницю, овес, ячмінь та ріпак", – розповів керівник області.

Окрім того, на площах озимих культур проводять ранньо-весняне підживлення, окремі господарства роблять це вже повторно. 

"Прогнозуємо, що цього року посівна площа під зернові та зернобобові культури, картоплю, овочі та однорічні трави збільшиться на півтори тисячі гектарів і становитиме понад 700 тисяч. Йдеться про всі категорії господарств", – поділився планами очільник ЛОВА. 

Козицький подякував аграріям за готовність працювати на повну потужність за будь-яких умов. 

"Маємо бодай частково компенсувати втрати, пов’язані зі скороченням посівних площ на півдні та сході країни. Все у нас буде добре!", – підсумував він.

Нагадаємо, агроаналітики прогнозують, що понад 700 млн людей у світі постраждають через війну РФ проти України.

Водночас Україна має достатньо запасів продовольства для внутрішнього споживання.

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