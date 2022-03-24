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Учасники добровольчих формувань мають право на підвищені пенсії, – Лазебна

У разі їх загибелі члени їхніх родин також матимуть більші виплати.

Учасники добровольчих формувань мають право на підвищені пенсії, – Лазебна
Фото: delo.ua

Особи, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад, мають право на підвищені пенсії, які передбачені для військовослужбовців з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

“У разі загибелі осіб, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад, під час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України, членам їх сімей також надано право на підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для членів сімей загиблих військовослужбовців”, – зазначила вона.

Крім цього, особам, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

“Ці зміни набрали чинності з 21 березня 2022 року відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, та надання їм соціальних гарантій” від 15 березня 2022 року № 2121-IX”,– додала вона.

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