Виплати вкладів ліквідованих Сбербанку та Промінвестбанку скоро почнуться, - перша заступниця голови НБУ

Виплати вкладникам Сбербанку (МР Банк) і Промінвестбанку, що перебували під контролем Російської Федерації та ліквідуються за рішенням НБУвід 25 лютого 2022 року мають розпочатися найближчим часом.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для LB.ua розповіла перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

"Вони без тимчасової адміністрації відразу пішли на ліквідацію, тому це потребувало більше часу для оформлення Фондом гарантування вкладів. До того ж були обмеження на доступ до державних реєстрів, і це вимагало більше часу, щоб ліквідатори отримали право підпису. Та з цим уже розібрались, і найближчими днями мають розпочатись виплати вкладникам Промінвестбанку, трохи згодом цю змогу отримають вкладники колишнього Сбербанку Росії", - сказала вона.

Катерина Рожкова уточнила, що це виплати за гарантованими сумами до 200 тис. грн.

"Решта трохи пізніше, бо кошти на виплату Фонд гарантування вкладів має отримати через реалізацію майна, а ці питання сьогодні ускладнені, - додала банкір.

Нагадаємо АТ "Міжнародний резервний банк", на 100% належить ПАТ "Сбербанк Росії"; ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" ("Промінвестбанк"), на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".