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НБУ уклав договір із Національним банком Польщі про валютний своп на мільярд доларів

Отримані кошти дадуть змогу збільшити міжнародні резерви та підтримати макрофінансову стійкість України, зазначили в Нацбанку.

НБУ уклав договір із Національним банком Польщі про валютний своп на мільярд доларів
Фото: пресслужба НБУ

Нацбанк України і Національний банк Польщі підписали договір про здійснення операції валютний своп обсягом до 1 млрд дол. США в еквіваленті. 

Про це повідомили на сайті НБУ.

Заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій зазначив, що отримані кошти дадуть змогу "збільшити міжнародні резерви та підтримати макрофінансову стійкість України". 

"21 березня 2022 року набрав чинності договір про здійснення валютного свопу гривня/долар між центробанками України та Польщі. Термін дії угоди – 1 рік із можливістю пролонгації", - повідомили в НБУ.

Нагадаємо, Нацбанк Польщі ухвалив рішення про проведення валютного свопу з Україною ще 24 лютого. З того часу розпочалася підготовка для проведення операції.

Ввечері 24 лютого Національний банк України послабив та уточнив низку обмежень, дозволивши, зокрема, проведення між банками операцій на умовах "своп".

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