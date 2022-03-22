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Криптовалютна біржа Binance відключила підсанкційні банки Росії

Серед них - Сбєрбанк, Газпромбанк, Альфа Банк.

Криптовалютна біржа Binance відключила підсанкційні банки Росії

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance змінила політику та виключила можливість здійснення P2P транзакцій для ряду російських банків і платіжних систем, які потрапили до санкційного списку. Про це повідомила пресслужба Державної служби фінансового моніторингу України.

Зі списку Вinance P2P були виключені такі способи оплати:

- Сбєрбанк;

- Газпромбанк;

- Альфа Банк;

- Откритіє;

- ВТБ;

- Переказ із банківської картки (Росія);

- SBP - Швидкий банківський переказ;

- Мір

Як зазначено у повідомленні Binance, всі оголошення, що містять ці методи оплати, були автоматично закриті системою.

Нагадаємо, раніше Binance вирішила виділити $10 млн на допомогу українським біженцям.

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