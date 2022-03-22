Криптовалютна біржа Binance відключила підсанкційні банки Росії

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance змінила політику та виключила можливість здійснення P2P транзакцій для ряду російських банків і платіжних систем, які потрапили до санкційного списку. Про це повідомила пресслужба Державної служби фінансового моніторингу України.
Зі списку Вinance P2P були виключені такі способи оплати:
- Сбєрбанк;
- Газпромбанк;
- Альфа Банк;
- Откритіє;
- ВТБ;
- Переказ із банківської картки (Росія);
- SBP - Швидкий банківський переказ;
- Мір
Як зазначено у повідомленні Binance, всі оголошення, що містять ці методи оплати, були автоматично закриті системою.
Нагадаємо, раніше Binance вирішила виділити $10 млн на допомогу українським біженцям.