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Криптовалютна біржа Binance вирішила виділити $10 млн на допомогу українським біженцям

Mи жертвуємо $10 млн великим міжурядовим організаціям і місцевим неурядовим організаціям на місцях, щоб надати екстрену допомогу біженцям і дітям.

Криптовалютна біржа Binance вирішила виділити $10 млн на допомогу українським біженцям

Криптовалютна біржа Binance вирішила виділити $10 млн на допомогу українським біженцям, повідомляється на її сторінці у Twitter.

Компанія заявила, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може стати гуманітарною катастрофою. За даними ООН, лише за перші дві доби з початку бойових дій 120 000 людей залишили свої домівки та почали тікати за кордон.

"У відповідь на цю кризу ми жертвуємо $10 млн великим міжурядовим організаціям і місцевим неурядовим організаціям на місцях, щоб надати екстрену допомогу біженцям і дітям", – повідомили в Binance. Мова йде про їжу, паливо та предмети першої необхідності для біженців у країнах, що межують з Україною, тощо.

Binance також запустила краудфандингову кампанію у криптовалюті, яка станом на другу половину дня 27 лютого уже зібрала майже $6 млн.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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