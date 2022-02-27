Мінфін веде переговори зі Світовим банком і МВФ про швидку програму підтримки та готується до випуску воєнних облігацій. На єдиному казначейському рахунку — 33 млрд грн. Витрати проводяться лише за захищеними статтями — для захисту країни.

Про це в доповіді на онлайн-засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансової та податкової політики заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє член Комітету, народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Міністерство фінансів України повністю працює. Усі бази даних перевезені та працюють. Казначейство, Податкова та Митниця також працюють. Ми отримали надходження у розмірі 97 млрд грн, що навіть більше за плани. Тому є всі можливості проводити всі платежі. Вони працюють як на прийняття, так і на виплати", — переповів Железняк очільника міністерства.

Також Марченко повідомив, що наразі на єдиному казначейському рахунку — 33 млрд грн.

"Витрати проводяться лише за захищеними статтями. У першу чергу це витрати, які потрібні для захисту країни. Умови воєнного стану дають оперативно приймати рішення та перекидання в рамках бюджету".

Мінфін продовжує проводити переговори з міжнародними партнерами.

"Наприклад, щоб без ратифікації через Раду отримувати кредити. Тому незабаром буде випуск військових облігацій, щоб можна було отримати гроші від наших міжнародних партнерів. Італія вже надала 110 млн євро. Тривають переговори зі Світовим банком, США, МВФ. Зокрема, переговори про швидку програму підтримки... У цілому питання ліквідності не стоїть... Гроші на потреби армії є", — підсумував нардеп.