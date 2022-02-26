Україна та МВФ ведуть переговори про додаткове екстрене фінансування

Уряд України веде переговори про продовження програми співпраці та запросив у Міжнародного валютного фонду додаткове екстрене фінансування.

Про це повідомляє прес-служба міністерства фінансів.

"Зокрема сторони вивчають варіанти подальшої фінансової підтримки, у тому числі в рамках чинної програми співробітництва Stand-by на суму 2,2 млрд доларів США. Окрім того, уряд України запросив у МВФ додаткове екстрене фінансування", - сказано у повідомленні.

"МВФ запевнив Україну у підтримці, співробітники Фонду продовжуватимуть тісно співпрацювати з Урядом України, щоб допомогти нашій державі всіма можливими способами, - кажуть у мінфіні.

Міжнародний валютний фонд також співпрацює з Групою Світового банку та іншими партнерами для посилення підтримки України.

Нагадаємо, що 23 лютого місія МВФ розпочала роботу в Україні в онлайн-форматі. Усі обговорення ведуться дистанційно за участю співробітників з Вашингтона.

Чинна програма stand-by мала тривати 18 місяців, але Україна і МВФ домовились про її продовження на пів року. Вона передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020, другий транш 700 млн доларів було погоджено 22 листопада.

Міністр фінансів Сергій Марченко розраховує, що в 2022 році Україна отримає від МВФ 2,2 млрд доларів двома траншами після переглядів програми у березні та червні.