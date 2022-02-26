Євросоюз заборонив продаж клієнтам з Росії цінних паперів у євро

Також обмежено депозити росіян у Європі.

Європейський Союз обмежив фінансові потоки з Росії, заборонивши європейським банкам приймати від росіян і російських компаній депозити понад 100 тис. євро. Також запроваджено заборону на продаж клієнтам з Росії цінних паперів у євро.

Відповідне рішення опубліковано в офіційному журналі ЄС, повідомляє РБК.

Водночас європейським депозитаріям заборонено надавати будь-які послуги російським громадянам та організаціям із продажу цінних паперів, випущених після 12 квітня 2022 року.

Ці обмеження й заборони є частиною санкцій у відповідь на продовження дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні. Санкції ЄС стосуються фінансового, оборонного, енергетичного, авіаційного та космічного секторів.

Нагадаємо, Європейський Союз запровадив другий пакет санкцій щодо РФ через її напад на Україну . Санкції введено, зокрема, проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Під санкції потрапили також прем’єр-міністр, глава міноборони РФ, депутати Думи та низка військових високопосадовців.

24 лютого Росія розпочала так звану військову операцію на Донбасі, до цього визнавши незалежність терористичних "ДНР" і "ЛНР".