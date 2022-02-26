Євросоюз заборонив продаж клієнтам з Росії цінних паперів у євро

Європейський Союз обмежив фінансові потоки з Росії, заборонивши європейським банкам приймати від росіян і російських компаній депозити понад 100 тис. євро. Також запроваджено заборону на продаж клієнтам з Росії цінних паперів у євро.
Відповідне рішення опубліковано в офіційному журналі ЄС, повідомляє РБК.
Водночас європейським депозитаріям заборонено надавати будь-які послуги російським громадянам та організаціям із продажу цінних паперів, випущених після 12 квітня 2022 року.
Ці обмеження й заборони є частиною санкцій у відповідь на продовження дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні. Санкції ЄС стосуються фінансового, оборонного, енергетичного, авіаційного та космічного секторів.
Нагадаємо, Європейський Союз запровадив другий пакет санкцій щодо РФ через її напад на Україну. Санкції введено, зокрема, проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Під санкції потрапили також прем’єр-міністр, глава міноборони РФ, депутати Думи та низка військових високопосадовців.
24 лютого Росія розпочала так звану військову операцію на Донбасі, до цього визнавши незалежність терористичних "ДНР" і "ЛНР".