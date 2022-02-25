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На спецрахунок НБУ для збору коштів на потреби армії надійшло майже 300 млн грн за добу

Кошти надходили як від бізнесу та громадян України, так і від міжнародної спільноти.

На спецрахунок НБУ для збору коштів на потреби армії надійшло майже 300 млн грн за добу
Фото: EPA/UPG

На спецрахунок Національного банку, відкритий для збору коштів на підтримку Збройних сил України, за одну добу надійшло майже 300 млн гривень (в еквіваленті).

Кошти надходили як від бізнесу та громадян України, так і від міжнародної спільноти, зокрема з країн ЄС, зі США, Канади, Британії тощо, повідомляє пресслужба НБУ.

"Ми вдячні кожному, хто знайшов можливість підтримати Українську армію. Цінуємо вашу підтримку, вона дуже важлива в цей час. І разом віримо у Збройні сили України", – сказав голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Національний банк звертається до банків України з проханням не стягувати з клієнтів комісію за зарахування коштів на спецрахунок, адже кошти спрямовуються на допомогу Збройним силам України. 

Нагадаємо, що Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії у зв’язку з уведенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності. 

Реквізити для переказів у гривні та в іноземних валютах зазначені за посиланням.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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