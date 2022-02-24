ОККО та WOG обмежують продаж пального на АЗС

Заправлятимуть не більш ніж 20 л на одне авто.

Мережі автозаправних станцій ОККО та WOG обмежують продаж пального на одне авто до 20 літрів. Про це повідомили пресслужби компанії.

"З метою забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб і служб критичної інфраструктури наша компанія прийняла рішення обмежити об’єм заправки – до 20 літрів. Тобто 20 літрів - це максимум, який ми будемо відпускати на одне авто", – зазначили в ОККО.

Таку саму заяву на офіційній сторінці компанії у facebook зробила WOG, зазначивши, що керується метою пріоритетної заправки спеціальних служб і служб критичної інфраструктури.

"Мережа АЗК WOG прийняла рішення обмежити об’єм заправки до 20 літрів на одне приватне авто. Окрім цього, автомобілі спеціальних служб і служб критичної інфраструктури будуть заправлятися позачергово", - заявили у WOG.

Нагадаємо, сьогодні через масовий виїзд людей з міст на автозаправних станціях спостерігалися величезні черги.