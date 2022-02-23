Уряд має достатньо коштів на рахунках, аби фінансувати всі видатки держави, – Шмигаль

"У нас немає жодних економічних причин для погіршення ситуації, окрім паніки".

Економіка та фінансова система України залишаються стабільними, ми маємо достатньо резервів та міцності, аби протистояти не лише військовій, але й економічній, торгівельній та енергетичній агресії.

Про це на засіданні уряду сьогодні заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“У нас немає жодних економічних причин для погіршення ситуації, окрім паніки. В останні тижні та місяці ворог розраховував на панічні настрої, але згуртоване українське суспільство не піддалося і не піддається на провокації”, – зазначив він.

Шмигаль додав, що уряд має достатньо коштів на рахунках, аби фінансувати всі видатки держави.

“Бюджет за перші два місяці 2022 року отримає приблизно на 15 млрд грн більше ніж очікувалося. У Національного банку абсолютно достатньо резервів, а міжнародні партнери вже надали гарантії та фінансову підтримку на мільярд доларів”, – зазначив очільник уряду.

За його словами, експорт українських товарів у січні зріз на 50%, оборот роздрібної торгівлі на рекордні 18%. Україна забезпечена енергоресурсами та працює над додатковими альтернативними шляхами їх постачання.

“У роботі 13 блоків атомної генерації, на складах майже 800 тисяч тонн вугілля, у газосховищах більше 10 мільярдів кубів блакитного палива”, – підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні обговорення з владою України другого перегляду програми stand by.

Чинна програма stand-by мала тривати 18 місяців, але Україна і МВФ домовились про її продовження на півроку. Вона передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020, другий транш 700 млн доларів було погоджено 22 листопада.

Заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма заявив, що через інформаційний стрес та ризик ескалації українська економіка безповоротно втрачає 2-3 млрд доларів щомісяця.