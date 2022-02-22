Інфляція 2021-2022 років мала для України здебільшого імпортований характер, – Тетяна Богдан

Прогноз інфляції Національного банку України на поточний рік складає 7,7%, що є покращенням у порівнянні з минулим роком.

Прогноз інфляції Національного банку України на поточний рік складає 7,7%.

Про це під час презентації дослідження “Стан грошової сфери в Україні у 2021 році: криза монетарного режиму” в Інституті Горшеніна заявила директор з наукової роботи Growford Institute, доктор економічних наук Тетяна Богдан.

У порівнянні з торішньою інфляцією на рівні 10% – це певне покращення, але потрібно розуміти, що інфляційні процеси у цей момент важко передбачити, зазначила вона.

“Крім темпів інфляції є ще глибинні структурні проблеми нашої грошово-кредитної системи і певні прорахунки монетарної політики, які як призводять до нестабільності темпів інфляції та обмінного курсу, так і гальмують зростання нашого реального ВВП”, – додала Богдан.

За її словами, НБУ, зокрема, намагається подолати глобальну інфляцію, темпи якої об’єктивно дуже мало залежать від Нацбанку.

“Торік річні теми інфляції перевищили 5%-ву позначку і половині розвинутих країн і 70% країн, що розвиваються. Цікаво, що у країнах Східної Європи, які практикують режим інфляційного таргетування середній темп інфляції становив 9,1%, що не сильно відрізняється від інфляції в Україні”, – сказала Богдан.

Експертка зауважила, що інфляція 2021-2022 років мала для України здебільшого імпортований характер та реалізувалася переважно як інфляція витрат.

“При зростанні індексу споживчих цін, як ми вже згадували – на 10%, індекс виробників промислової продукції, які реалізуються в Україні, збільшився за рік на 74%, зокрема послуги на тепло, електро і газопостачання – їхня ціна зросла у 2,9 рази, а ціна вугілля зросла у 2,5 рази”, – підкреслила вона.

Нагадаємо, радник міністра фінансів України, засновник Growford Institute і співавтор дослідження Віталій Ломакович заявив, що режим інфляційного таргетування у тому вигляді, в якому він зараз існує, швиде шкодить економіці України, аніж приносить користь.