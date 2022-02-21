Російський ринок акцій обвалився на тлі загострення ситуації на Донбасі

"Сбербанк" просів більш ніж на 9%, Rusal – майже на 12%, "Яндекс" – на 8%.

Російський фондовий ринок різко знижується на тлі загострення ситуації на Донбасі. За даними російських ЗМІ, ще вранці понеділка, 21 лютого, на відкритті торгів котирування російських компаній зростало. Це відбувалося через про готовність президента США Джо Байдена зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо не станеться вторгнення в Україну.

Як пише РБК, індекс Мосбіржі на торгах у понеділок, 21 лютого, обвалився на 7,4% і на 14:30 за московським часом (13:30 за Києвом) опустився до рівня 3143 пункти. Нижче за 3200 пунктів російський індикатор торгується вперше з 24 січня 2022 року.

Індекс РТС (офіційний індикатор Фондової біржі РТС. Вперше був розрахований 1 вересня 1995 і є загальновизнаним показником стану російського фондового ринку, – ред.) на цей же час упав на 8,4%, до 12273,9 пунктів. Нижче за рівень 1200 індекс опустився вперше із 25 січня цього року.

Агентство "Интерфакс" пише, що ціни більшості "блакитних фішок" (акції найбільших, ліквідних і надійних компаній зі стабільними показниками одержуваних доходів і виплачуваних дивідендів, – ред.) на "Московській біржі" демонструють негативну динаміку у межах 15,7%.

Подешевшали акції "Інтер РАТ" (-15,7%), "АЛРОСА" (-8,8%), Сбербанку (-8,4%), "Яндекса" ( -8,4%), "Роснєфті" (-8,1%), "Сургутнєфтєгазу" (-7,6%), ВТБ (-7,6%), "Русалу" (-7,3%), " ЛУКОЙЛу" (-7,2%), "НОВАТЕКу" (-6,8%), розписки OZON (-6 ,8%) та TCS Group Holding (-6,7%), акції "Аерофлоту" (-6,6%), "Татнєфті" (-6,5%), "Газпрому" (-6,4%), "Магніту" (-6,4%), "РусГідро" (-5,7%), "Газпром нєфті" (-3,7%), "МТС (-3,7%).

Курс долара при цьому досяг позначки 77,85 руб., що на 0,55 рубля вище за рівень закриття попереднього торгового дня, а євро виріс на 0,8 рубля щодо п'ятниці – до 88,37 руб.

Як зазначає агентство, терористичні "ДНР" і "ЛНР", які Росія збирається визнати, потребують фінансової, військової та моральної допомоги з боку РФ, заявив "офіційний представник Народної міліції ДНР" Едуард Басурін.

"Насамперед все-таки моральна (допомога), фінансова, теж я б не відмовився, військова – теж необхідна, за різними напрямками", – сказав Басурін в ефірі YouTube каналу "Соловйов Live", відповідаючи на запитання, якої допомоги від РФ потребують "республіки".

Нагадаємо, Захід обіцяє Росії впровадження санкцій в разі нового вторгнення в Україну. 22 лютого на засідання зберуться обидві палати російського парламенту.

15 лютого Держдума підтримала направлення президенту РФ Володимиру Путіну звернення про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР". 18 лютого міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Кремль готує визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії.

Нагадаємо, раніше Єлисейський палац і Білий дім повідомили, що президенти США і Росії погодилися взяти участь у саміті з "безпеки і стабільності в Європі", провести який запропонував президент Франції Емманюель Макрон.

Підготувати саміт мають Блінкен і Лавров на зустрічі 24 лютого.

Попри це, 21 лютого у Кремлі заявили, що наразі конкретних планів про зустріч Путіна і Байдена немає.