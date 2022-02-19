Польща наполягає на санкціях проти "Північного потоку-2": Україна здатна пропускати вдвічі більше газу

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наполягає на санкціях проти російського газопроводу "Північний потік-2" в разі нового вторгнення в Україну.

Про це він заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, пише "Європейська правда".

"Звичайно, президент Путін використовує газ як зброю, тому ми наполегливо виступаємо за те, щоб "Північний потік-2" не запускався як нова газова система, але також, щоб відключити "Північний потік-1", – сказав Моравецький.

Він зазначив, що газова система України здатна пропускати 130 млрд кубів газу, тоді як обидва "Північні потоки" разом – 100 млрд кубів.

"Тому їх можна легко замінити. І Путін не зможе так легко атакувати Україну, якщо він хоча б частково буде залежним від виконання його контрактів і поставок газу через Україну. Такою була ситуацію до будівництва "Північного потоку-1". І тому хоча б "Північний потік-2" має бути частиною санкційного пакету", – сказав польський прем'єр.

Нагадаємо, на тлі нового стягування військ до кордонів України Захід знову заговорив про санкції проти газогону, який вже готовий, але проходить сертифікацію. "Північний потік-2" є одним із найбільш дискусійних питань у санкційних пакетах різних країн, але зрештою, згідно з останніми заявами світових лідерів, домовлено про санкції проти нього за фактом вторгнення, але не превентивно.