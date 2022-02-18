Від легалізації криптовалюти виграють усі: держава, бізнес та користувачі, - Володимир Носов, WhiteBIT

Ухвалення Закону «Про віртуальні активи» фактично легалізує в нашій країні криптовалюту, створює прозорі правила гри на вітчизняному крипторинку, відкриває нові можливості як для криптобірж і криптообмінників, так і для користувачів та держави. Цей закон сприяє перетворенню України в майбутньому на «криптовалютний центр Східної Європи», адже наша держава стає зручною юрисдикцією для інвесторів, вважає Володимир Носов, CEO криптовалютної біржі WhiteBIT. Про це він розповів у своїй колонці для УНІАН. На його думку, сьогодні Україна має колосальну можливість опинитись у ситуації win-win, оскільки унормування ринку криптовалют і можливості співпраці між державою та крипторинком відкривають величезний потенціал для всіх.

«Прийняття Закону «Про віртуальні активи» надає криптоактивам статус об'єктів цивільних прав, тобто вони стають легальною власністю. Це означає, що власники валюти будуть захищені юридично. Тепер ніхто не може розпоряджатися криптовалютою без вільного волевиявлення власника. Крім того, закон передбачає і технічні засоби захисту криптовласності. Приміром, буде введена обов’язкова двоетапна автентифікація під час проведення операцій. Це серйозна заявка на успіх у перегонах за звання «криптовалютного центру Східної Європи». Україна стає зручною юрисдикцією для інвесторів», — переконаний Володимир Носов.

CEO криптовалютної біржі WhiteBIT підкреслив — легалізація криптовалютного ринку України сприятиме наповненню державного бюджету. Українці щоденно продають чи купують криптовалюти на 4,2 мільярда гривень. При податковій ставці, наприклад, в 1% — це приблизно 40 млн гривень щодня отриманих податків, які можна витратити на підвищення боєздатності нашої армії, збільшення пенсій чи покращення якості медицини. Ці гроші наразі перебувають у «сірій зоні», але прийнятий закон покликаний це змінити.

Більше того, за словами Володимира Носова, збільшаться і доходи власників криптовалюти. Зараз при виведенні криптовалюти на банківську карту потрібно сплатити 19,5% податків (податок на прибуток фізичних осіб та військовий збір). Після прийняття закону і внесення необхідних змін до Податкового кодексу ця сума становитиме всього 5%. Причому податок сплачуватиметься не з усієї суми, а з доходу, який отримав власник криптовалюти.

«Держава отримає додаткові податки, криптобіржі — довіру і нових клієнтів, а звичайні українці — 100%-ний легальний дохід, зручний і, головне, захищений доступ до крипторинку. Виграє кожен громадянин», — пояснює Володимир Носов.

Також, на його думку, сьогодні є потенціал для використання на ринку криптовалют вітчизняних досягнень цифрової трансформації. Зокрема, Володимир Носов переконаний, що такий вже звичний, зручний і комфортний для усіх українців державний сервіс Дія міг би бути використаним для доступу до криптобірж і криптовалют. «Користування державним застосунком Дія вже є повсякденністю. Наступне завдання, яке ми з командою ставимо, — зробити криптовалюту такою ж звичною і зрозумілою, як Дія. І чому б це не зробити за допомогою застосунку, до якого вже всі звикли? Зареєструватися на криптобіржі чи розрахуватися криптовалютою за допомогою Дії — наша найближча мета», — резюмує CEO криптовалютної біржі WhiteBIT.